Der Arri Production Award soll Abschlussprojekte der Hochschule für Fernsehen und Film fördern. Das für den Dreh benötigte Equipment wird bis zu einem Geldwert von 50 000 Euro zur Verfügung gestellt. Und Arri übernimmt die Bild- und Ton-Postproduktion im Wert von bis zu 100 000 Euro. Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht das jeweilige Kamerakonzept. Aus den 2020 eingereichten Vorschlägen wurden erstmals drei Produktionen ausgewählt: "Dead Girls Dancing", "Almost Home" und "Life is not a competition, but I'm winning".