Schwellenangst muss hier niemand haben: Am Tag der offenen Tür an der Münchner Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) ist der Eintritt nur einen Klick entfernt. Die Vorstellung der Hochschule und ihrer Abteilungen findet online statt, an den Live-Vorträgen, Video-Meetings oder der Studienberatung kann jeder teilnehmen. Das Angebot ist kostenlos und richtet sich vor allem an junge Menschen, die eine Karriere bei Film oder Fernsehen anstreben. An der HFF haben Regiestars wie Roland Emmerich, Caroline Link oder Maren Ade studiert, Produzenten wie Christian Becker oder Jantje Friese, Kameraleute wie Markus Förderer oder Tom Fährmann. Auch in den Bereichen Drehbuch oder VFX & Montage kann man sich ausbilden lassen. Studienergebnisse sind an diesem Vorstellungstag ebenfalls zu besichtigen: Am Nachmittag wird ein circa 90-minütiges Kurzfilmprogramm gezeigt.

Tag der offenen Tür an der HFF München, Sa., 22. Jan., 9.15 Uhr bis 18 Uhr, www.hff-muc.de