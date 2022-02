Die einen nähern sich dem Berg von oben, andere von unten. Und dann gibt es noch jene, die durch den Berg gehen: Zwei Österreicher klettern auf einer Skitour drei Nächte und vier Tage durch eine Höhle in Slowenien, mit ihrer Ausrüstung wird das mitunter eng. Der Film mit den beiden Ski-Extremsportlern ist einer von zehn Produktionen, die im Rahmen des diesjährigen BANFF Centre Mountain Film Festivals gezeigt werden. Auf dem Programm stehen außerdem Filme mit Mountainbikern, Sportkletterinnen oder Basejumpern. Zuletzt konnte die Filmreihe nur digital gezeigt werden: 2022 wollen sie die Veranstalter aber wieder vor Live-Publikum präsentieren, Tourstart ist in München. In den kommenden Wochen und Monaten wird das Programm auch in Rosenheim, Ingolstadt, Burghausen oder Augsburg aufgeführt.

BANFF Centre Mountain Film Festival World Tour, Mi., 16. Februar, 19:30 Uhr, Alte Kongresshalle, Am Bavariapark 14, www.banff-tour.de