An die Sprengung der Weltkriegsbombe in der Schwabinger Feilitzschstraße im August 2012 erinnern sich viele Menschen in München. Wie viele unentdeckte Bomben deutschlandweit noch im Boden liegen, weiß dagegen niemand. Gefunden werden sie oft erst bei Bauarbeiten – so auch in Kerstin Poltes Spielfilm „Blindgänger“, der am 29. Mai bundesweit in den Kinos startet.