Er ritt auf einer Kanonenkugel, zog sich am eigenen Haarschopf aus dem Sumpf, band sein Pferd im Schnee an eine Kirchturmspitze und stieg mit einer Bohnenranke bis zum Mond hinauf: Baron von Münchhausen und seine unglaublichen Abenteuer sind weltberühmt - es gibt in rund 50 Sprachen übersetzten Büchern, liebevoll illustrierten Bildergeschichten und mehreren Filmadaptionen wie etwa das Ufa-Vorzeigewerk "Münchhausen" von 1943 mit Hans Albers in der Titelrolle (Bild). Als "Lügenbaron" ist Münchhausen in den deutschen Sprachgebrauch eingegangen, in Wirklichkeit war Hieronymus Carl Friedrich Freiherr von Münchhausen, der am 11. Mai vor 300 Jahren geboren wurde, wohl eher ein begnadeter Erzähler. Als Page von Prinz Anton Ulrich von Braunschweig-Wolfenbüttel, der die künftige Zarin von Russland heiraten sollte, erlebte er zwischen 1738 und 1750 das russische Militär und in Sankt Petersburg die russische Aristokratie. Und war gar nicht begeistert, als die spaßigen Anekdoten, mit denen er nach seiner Rückkehr ins beschauliche Städtchen Bodenwerder an der Weser seine Jagdfreunde unterhielt, aufgeschrieben, veröffentlicht und später sogar noch ergänzt wurden. Dennoch ist Münchhausen bis heute in Russland besonders populär, dort wird er für seine Aufschneiderei geliebt und als "Fantasie-Baron" verehrt.