Von Thomas Becker

Bei Fil gewesen. Geweint. Dicke, fette Lachtränen. Und einen impertinent krassen Ohrwurm nimmt man auch noch kostenlos mit nach Hause: Die Reimfolge "am See stehn, ne fette Tüte drehn" wird einen noch eine ganze Weile begleiten, ob man will oder nicht. Vielen Dank auch dafür, wäre doch nicht nötig gewesen! Aber so ist er nun mal, der Philip Tägert, wie der Berliner Bühnenhumorist im richtigen Leben heißt: lieber ein paar Reime zu viel raushauen. Wer weiß, was mir morgen schon wieder einfällt.

Was der ehemalige Kunstmaler da auf der Bühne des rappelvollen Vereinsheims verzapft, ist ein schöner Schmarrn. Zuweilen wirkt die wilde, herrlich durchgeknallte Show wie frisch improvisiert, was er indirekt auch zugibt, spricht er doch von seiner dilettantischen Freude an allem, bekennt sich zum Prinzip "Wird sich schon was ergeben" und fragt rhetorisch: "Wann hattest du je ein Konzept?" So sei auch sein neues Bühnenwerk entstanden, das auf den Namen "Cringe" hört und laut Plakat als Musical firmiert.

Das weckt natürlich Erwartungen: Der Gewinner des Münchner Comic-Preises Peng 2017, der Schöpfer des Zitty-Comics "Didi & Stulle" spielt ein Musical? "Endlich mal was anderes von dir", habe es in seinem Umfeld geheißen, erzählt der Mittfünfziger. Dabei sei das alles wieder nur seinem Übermut geschuldet. Das titelgebende Jugendwort des Jahres 2021 habe er von seiner großen Tochter gelernt, und als er gerade so am Plakatmalen war, sei ihm das Musical einfach so aus der Feder geflutscht.

Macht ja nüscht, wie der Berliner sagt, bastele ich mir halt ein Musical, und da er nur "Westside Story" kenne, heißen die Gangs bei ihm halt "Die Osts" und "Die Wests". Von da ist es unter Einsatz diverser Perücken und Gaga-Brillen nicht mehr weit zur Fantasy-Stadt Bärchen (dem Amalgam aus Berlin und München), zum Italo-Western mit Jesus auf dem Esel, und auch "die Namenlosen mit den Jogginghosen" sowie die Sexualität des alten, weißen Mannes bekommt Fil thematisch noch irgendwie unter.

Das alles wird getragen von seinen fein gedrechselten Liedern, in denen manchmal auch der Punk mit ihm durchgeht - ein bisschen Lärm muss sein. Von pansexuell bis punksexuell braucht es ja auch nur einen kleinen Gitarrenschrammler. Auf genderfluid reimt er "Okay, do it!" Der Mann kann aber auch Kalauer: Was sagt Pontius Pilatus bei der Gerichtsverhandlung? "Wenn das hier vorbei ist, mach' ich drei Kreuze." Ewig schade, dass "Cringe" dann nach zweieinhalb Stunden tatsächlich vorbei ist. Man könnte locker noch ne Weile am See stehn ...