Mit 14 begann der heute 55-Jährige Berliner Philip Tägert unter dem Pseudonym Fil für das Stadtmagazin Zitty zu zeichnen. Er erfand das von US-Undergroundgrößen wie Robert Crumb und Gilbert Shelton inspirierte Duo "Didi & Stulle", das sich anarchisch durch alle Widrigkeiten des Berliner Großstadtlebens schlägt. Heute sind diese zuletzt 2016 in einer dreibändigen Gesamtausgabe erschienenen Comics Kult, die Ärzte gehören zur Fangemeinde. Trotzdem ging Fil von 1992 an auch auf die Bühne, "weil man in Deutschland damals vom Zeichnen nicht leben konnte". Und erwies sich auch da mit hinreißenden Parodien, kuriosen Songs, Bauchrednerei und Lachtränen treibendem Wahnwitz als Großmeister. München war stets eine willkommene Abwechslung für den Ur-Berliner, nach langer Pause ist er jetzt wieder im angestammten Vereinsheim mit seinem aktuellen Programm "Die Expertise war bedeutend höher" zu sehen.

Fil, Di., 3. Mai, 19.30 Uhr, Vereinsheim, Occamstr. 8, Tel. 344 974