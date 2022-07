In "Kaffee mit Zucker?" erzählt die Performerin Laia Rica, die in El Salvador und Deutschland aufgewachsen ist, von der langen Reise einer Kaffeebohne in die deutschen Küchen.

Von Barbara Hordych

Wer bin ich? Wie stehe ich da? Und, vielleicht noch wichtiger: Was wollen wir hinterlassen? Die Installation "Lands - habiter le monde" beschäftigt sich mit dem Fußabdruck als Spiegel für die fragile Überlebensfähigkeit der Menschheit. Und das ganz plastisch: Am 4. September nehmen die Mitglieder des Théâtre de l'entrouvert aus Frankreich im Stadtmuseum Gipsabdrücke von 50 Münchnern und Münchnerinnen ab und stellen deren Füße als Eisformen auf dem Jakobsplatz aus. "Die Füße sollen schmelzen können, als Bild für die Spuren, die wir auf der Erde hinterlassen", erklärt Mascha Erbelding im Stadtmuseum bei der Programmvorstellung des Internationalen Figurentheaterfestivals "Wunder." (wenn man alle Zeichen spricht, kommt als Titel "wunder Punkt" heraus). Das beginnt zwar erst am 14. Oktober, aber um zu gewährleisten, dass die Eisfüße auch wirklich schmelzen, wurde die Ouvertüre vorverlegt - wer daran teilnehmen möchte, kann sich ab sofort bei den Veranstaltern anmelden.

Detailansicht öffnen "Hans im Glück", das Grimmsche Märchen vom Leichterwerden, erzählt das Parwaz Puppet Theatre aus afghanischer Perspektive. (Foto: Parwaz Puppet Theatre)

Zum Thema "Macht Geschichte!" präsentiert das Festival bis 8. November 28 Produktionen aus Slowenien, Frankreich, Belgien, Norwegen, Spanien, El Salvador, den Niederlanden, der Schweiz, Afghanistan und Deutschland im Stadtmuseum und in der Schauburg, im Hoch X, in den Kammerspielen, im Instituto Cervantes und in der Pasinger Fabrik. "Weltgeschichte und biographische Geschichte stehen im Zentrum, ausgewählt haben wir deshalb nicht immer die neuesten Produktionen, sondern diejenigen, die das Thema auf besondere Art umkreisen", erklärt Jörg Baeseke, der Präsident der Gesellschaft für Puppenspiel. Dokumentarisch-biografisches Theater, Material-Spiel, politische Puppen-Revue und partizipative Roboter-Performance laden das Publikum ein, Geschichte neu zu sehen und vielleicht sogar selbst Teil davon zu werden. In "Kaffee mit Zucker?" etwa arbeite die Performerin Laia Rica, die in El Salvador und Deutschland aufgewachsen ist, "die deutsche Ausbeutungsgeschichte in Guatemala auf -aber es gibt zum Schluss auch Zuckerwatte und Kaffee für die Zuschauer, es ist eine sehr sinnliche Vorstellung", erklärt Festivalleiterin Erbelding.

Detailansicht öffnen In "Irgendwo anders" entflieht ein Mädchen mithilfe einer Zauber-Tafel dem Krieg. Das Stück des slowenischen Ljubljana Puppet Theatre verbindet Figurenanimation mit Live-Videoprojektionen. (Foto: Jaka Varmuz)

In der Schauburg trainiert der belgische Choreograph Ugo Dehaes in dem Stück "Simple machines" kleine Robotertänzer der Zukunft, das Publikum ist aufgefordert, mitzutun. Eine biografische Geschichte mit doppelter Staatsangehörigkeit erzählt "Mama Europa" von der Compagnie Handmaids im Stadtmuseum. 2017 verlässt Sabine Mittelhammer ihr Land, aus Liebe zu einem Franzosen. 1974 ging ihre Mutter Geneviève den gleichen Weg, allerdings in umgekehrter Richtung, fort aus Frankreich, für einen Deutschen. Ein "wunder Punkt" in ihrer aller Geschichte ist der Zweite Weltkrieg, der beide Länder zerriss. Den Krieg in die Gegenwart holt das Stück "Irgendwo anders" des slowenischen Puppentheaters Ljubljana in der Pasinger Fabrik. Ein kleines Mädchen erlebt seine Stadt als Ort des Schreckens, der Gewalt und Angst. Aber da ist eine Zauber-Schultafel, mit der sie dem Krieg entfliehen kann, um irgendwo anders in der Ferne in Ruhe zu leben.

Internationales Figurentheaterfestival "Wunder.", 14. Okt. bis 8. Nov.; Installation "Lands", So., 4. Sep., 16 Uhr, Jakobsplatz, www.wunderpunktfestival.de