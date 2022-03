Es ist eine ganz besondere Magie, die der Berliner Puppenspieler Jarnoth zu entfalten vermag. Als er im vergangenen Sommer in der Gop-Produktion "Der kleine Prinz auf Station 7" in München seine Kunst zeigte, führte er den Titelhelden so, dass einem bald gar nicht mehr auffiel, dass der Besucher aus dem All eine Puppe war. Nun kehrt Jarnoth am 1. und 2. April als Teil des jungen Berliner Ensembles "Raum 305" auf Einladung der im Stadtmuseum beheimateten Gesellschaft zur Förderung des Puppenspiels nach München zurück. In Zusammenarbeit mit dem Trapez-Künstler Moritz Haase und dem Regisseur Philipp Boë entwickelte er das Stück "Wir wollen nie nie nie", das Artistik mit Puppenspiel und Tanz verbindet. Als zweites außergewöhnliches Figurentheater-Gastspiel ist am 30. März die genreübergreifende Produktion "Stickman" aus Irland und Berlin zu sehen, eine komische Mischung aus Objekttheater und Jonglage.

Stickman, Mi., 30. März, 20 Uhr; Wir wollen nie nie nie, Fr./Sa., 1./2. April, 20 Uhr. Ausnahmsweise nicht im Saal des Stadtmuseums, sondern im HochX, Entenbachstraße 37, www.theater-hochx.de