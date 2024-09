Im Theater Viel Lärm um Nichts in der Pasinger Fabrik geht es nach der Sommerpause wieder los. Das Theater Plan B gastiert mit zwei Produktionen unter der Leitung von Andreas Wiedermann.

Den Auftakt macht das Stück „Fight Club“ nach Motiven des gleichnamigen Kultromans von Chuck Palahniuk. Premiere ist am 12. September. Vorgestellt wird ein frustrierter Angestellter in einer kapitalistischen Gesellschaft. Sein Leben bewegt sich zwischen Wahn und Realität, beschränkt auf monotone Arbeit und sinnlosen Konsum. Das ändert sich, als er Tyler Durden trifft. Zusammen und im Kampf gegen ihre inneren Konflikte gründen sie den Fight Club, der schnell zu einer politischen Untergrundbewegung wird. Auf der Bühne stehen Friedrich Bracks, Urs Klebe und Christina Matschoss.

Peter Handkes „Publikumsbeschimpfung“ wurde erstmals in den 1960er aufgeführt und ist kein Theater im klassischen Sinne. In einem Vier-Stimmen-Dialog wird das Publikum unmittelbar angesprochen, zunächst neutral und beschreibend, später provozierend und beschimpfend. Die Inszenierung des Theater Plan B ist am 21. September erstmals zu sehen und lädt ein, über die Rolle des Theaters und die Beziehung zwischen Bühne und Zuschauer nachzudenken. Es spielen Fritz Lordick, Nathalie Neiva, Clemens Nicol und Alicia Ritter.

Fight Club am 12., 13., 14., 19. und 20. September, Beginn jeweils 20 Uhr; Publikumsbeschimpfung am 21., 26., 27. und 28. September, jeweils 20 Uhr , Theater Viel Lärm um nichts in der Pasinger Fabrik