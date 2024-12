Von Nicole Graner

Noah Sotobravo, 16, ist einer von vielen mit der gleichen Mission: das einzukaufen, was ordentlich Krach macht und schöne Blitze an den Himmel zaubert. Dazu hat er sich mit seinem Freund Gabriel, 22, um halb fünf Uhr früh aus dem Bett gequält und in eine Schlange vor einen Discounter gestellt. Es ist der 28. Dezember. Der erste Tag im ausgehenden Jahr 2024, an dem Feuerwerk für Silvester verkauft werden darf. Noah ergattert die „Grundausstattung“, wie er sagt.