Von Heiner Effern

Zwei Feuerwehrmänner sind am Samstag von einem 20 Jahre alten Mann angegriffen worden, den sie aus einer verrauchten Wohnung begleiten wollten. Er schlug laut Mitteilung der Polizei einem 30 Jahre alten Retter gegen den Kopf und trat dessem 26 Jahre alten Kollegen in den Bauch. Die beiden Feuerwehrleute wurden leicht verletzt im Krankenhaus versorgt. Sie wurden wie ihre Kollegen in der Nacht von Freitag auf Samstag alarmiert, weil Anwohner eines Mehrfamilienhauses am Josephsplatz in der Maxvorstadt einen Feuermelder hörten.

Als der Löschzug gegen 4.15 Ühr eintraf, öffnete in der entsprechenden Wohnung niemand. Die Feuerwehrleute öffneten mit Spezialwerkzeug ohne Gewalt die Türe und stellten einen Schwelbrand mit Rauch fest. Die beiden mit Atemschutzmasken ausgestatteten Retter löschten den Brand in der Küche, den wohl im Ofen vergessene Toastscheiben ausgelöst hatten. Anschließend seien die drei in der Wohnung schlafenden Personen geweckt worden, damit sie die verrauchten Räume verlassen könnten, sagte eine Polizeisprecher. Einer von ihnen, der 20 Jahre alte Mann, habe sich gleich bedrohlich aufgebaut und dann zugeschlagen.

Die Polizei nahm den offensichtlich betrunkenen Angreifer fest. Nach einer Blutabnahme wurde er wieder entlassen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Angriffs und "Widerstandes gegen Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen" sowie vorsätzlicher Körperverletzung.