Ein mit Bioethanol betriebener Zimmerkamin hat am Sonntagabend einen Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Riem ausgelöst. Die Bewohnerinnen versuchten zunächst, selbst zu löschen, doch der Feuerlöscher war kaputt. Als der erste Löschzug eintraf, sei bereits dichter schwarzer Rauch aus den gekippten Fenstern der Brandwohnung gedrungen, teilte die Feuerwehr am Montag mit. Alle Bewohner des dreistöckigen Hauses in der Heinrich-Böll-Straße hatten ihre Wohnungen da bereits verlassen. Drei Trupps ausgerüstet mit Atemschutz und C-Strahlrohr konnten das bereits in Vollbrand stehende Zimmer rasch löschen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Brand kam.