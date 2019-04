19. April 2019, 18:48 Uhr Feuerwehreinsatz Rollstuhlfahrerin aus brennender Wohnung gerettet

Eine Rettungswagenbesatzung der Münchner Feuerwehr hat am Gründonnerstagvormittag eine Rollstuhlfahrerin aus einer brennenden Wohnung gerettet. Am späten Vormittag hatte eine aufmerksame Fußgängerin Rauchschwaden aus einer Erdgeschosswohnung in der Alpspitzstraße bemerkt und sofort die Feuerwehr alarmiert. Die Retter konnten am Fenster der Wohnung eine hilfesuchende Person im Rollstuhl erkennen. Mit Atemschutzmaske und Filter gelang es ihnen, die Frau aus der stark verrauchten Wohnung ins Freie zu schieben. Anschließend konnten weitere Feuerwehrkräfte den Brand löschen. Die Bewohnerin musste mit einer Rauchgasvergiftung in eine Klinik.