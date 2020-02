Reihenhaus in Berg am Laim brennt ab

Mehrere Hunderttausend Euro Schaden und ein Leichtverletzter - das ist die Bilanz eines Brandes in einem Reihenhaus in Berg am Laim am Sonntagmorgen. Nach Angaben von Feuerwehr und Polizei meldete gegen acht Uhr eine Frau den Brand in der Leitstelle - wie sich später herausstellte, war es die 19-jährige Tochter der Hausbesitzer. Mit zwei Löschzügen bekämpfte die Feuerwehr den Brand, der bereits auf den Dachstuhl des Hauses übergegriffen hatte, und verhinderte, dass sich das Feuer auf die Nachbargebäude ausbreitete. Nach 45 Minuten war der Brand unter Kontrolle. Die Bewohner - Vater, Mutter, Tochter und zwei Hunde - hatten das Haus selbst verlassen. Der Mann wurde mit Verbrennungen und einer Rauchgas-Vergiftung ins Krankenhaus gebracht, bei den beiden Frauen reichte eine ambulante Behandlung. Einer der beiden Hunde wurde von einem Hundeführer der Polizei eingefangen. Das Hausdach wurde mit einer Plane provisorisch abgedichtet. Da das Gebäude einsturzgefährdet ist, wurde mit den Untersuchungen zur Brandursache noch nicht begonnen.