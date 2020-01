Ein 50-Jähriger aus Freimann hat vermutlich sein Leben dem Nachbarn zu verdanken. Am Samstagabend war ein Brand in einer Zweizimmerwohnung an der Leutkircher Straße entstanden. Der Hausmeister der Wohnanlage bemerkte Rauch, der aus einer Wohnung im Hochparterre kam und verständigte die Feuerwehr. Ein anderer Nachbar hatte den Rauch ebenfalls entdeckt und kletterte auf den Balkon der Wohnung. Durch die unversperrte Balkontür kam er in die Wohnung und fand dort den bewusstlosen Bewohner. Er schleppte ihn ins Treppenhaus und löschte in der Wohnung den brennenden Teppich mit einem Eimer Wasser. Die eintreffende Feuerwehr fand einen gelöschten Brand vor und konnte sich mit der Lüftung der Wohnung begnügen. Der Wohnungsinhaber erlitt eine Rauchgasvergiftung, der Rettungsdienst brachte den Mann in eine Münchner Klinik. Der Nachbar, völlig unverletzt, konnte wieder in seine Wohnung zurückkehren. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro, zur Brandursache ermittelt die Polizei.