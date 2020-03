Ein Kochtopf mit Speiseöl hat am Sonntag in einer Küche in Laim Feuer gefangen und einen Brand ausgelöst. Mehrere Nachbarn des Hauses an der Willibaldstraße bemerkten das Feuer und riefen die 112. Als die Rettungskräfte eintrafen, hatten bereits alle Bewohner das Gebäude verlassen. Das Fenster in der Küche war geborsten und das Feuer griff auf die Nachbarräume über. Ausgerüstet mit Atemschutz und bewaffnet mit einem C-Hochstrahlrohr gelang es den Einsatzkräften schnell, den Brand zu löschen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 000 Euro.