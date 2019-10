Zahlreiche Feuerwehren sind in der Nacht zum Donnerstag zu einem Garagenbrand ausgerückt. Zeugen alarmierten gegen 23.15 Uhr Polizei und Feuerwehr, dass ein Hinterhof in der Gaiglstraße nahe der Bennokirche in der westlichen Maxvorstadt in Flammen steht. Dort hatte ein 44-jähriger Ingenieur mitten in der Nacht an einem Motorrad geschweißt. Dabei schlugen nach Angaben der Polizei Funken, die den Brand auslösten. Die Garage brannte völlig aus, dabei wurden drei darin abgestellte Motorräder stark beschädigt, auch ein vor der Garage im Hof stehendes Auto wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr brauchte mehr als zwei Stunden, bis der Brand endgültig gelöscht war. Der 44-Jährige wurde durch das Feuer verletzt und erlitt eine Rauchgasvergiftung. Durch den Brand entstand ein Gesamtschaden von etwa 100 000 Euro, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die genaue Brandursache ermittelt nun die Münchner Kriminalpolizei.