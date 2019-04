16. April 2019, 18:28 Uhr Feuerwehreinsatz Gartenlaube brennt vollkommen aus

Bei einem Brand in einem Schrebergarten in der Nähe des Hirschgartens ist eine Gartenlaube vollkommen zerstört worden. Wie die Feuerwehr München mitteilt, stand das Häuschen an der Margarethe-Danzi-Straße am späten Montagabend gegen halb zehn in Flammen. Zwei Trupps der Feuerwehr rückten an: der eine übernahm die Löscharbeiten, der andere kümmerte sich darum, dass das Feuer nicht auf die umliegenden Bauten übergreifen konnte. Größerer Schaden konnte offenbar gerade noch verhindert werden. Denn die Einsatzkräfte entdeckten in der Laube eine Gasflasche, die sie ins Freie bringen und dort mit Wasser kühlen konnten. Nach etwa zwei Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr beendet, wie ein Sprecher mitteilte. Der Sachschaden könne er nicht beziffern. Die Brandursache wird nun durch das Fachkommissariat der Polizei ermittelt.