26. Juli 2018, 20:48 Uhr Feuerwehreinsatz Dachbrand führt zu Staus

Wegen eines Brandes im Dachstuhl eines siebengeschossigen Wohn- und Geschäftshauses musste für den Löscheinsatz der Feuerwehr am Freitagabend gegen 17.30 Uhr die Paul-Heyse-Straße gesperrt werden. Rund um den Hauptbahnhof führte das zu Staus. Im nicht ausgebauten Dachgeschoss waren aus noch ungeklärter Ursache etwa 80 Quadratmeter der Wärmedämmung in Brand geraten, was zu starker Rauch- und Hitzeentwicklung führte. Die Feuerwehr musste die Dachhaut öffnen, der Brand war dann schnell gelöscht. Die Bewohner konnten in ihren Wohnungen bleiben. Der Schaden wird auf 50 000 Euro geschätzt.