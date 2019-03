1. März 2019, 18:53 Uhr Feuerwehreinsatz Brand in Unterkunft für Obdachlose

In einem Gebäude an der Scherzerstraße im Münchner Stadtteil Forstenried ist am frühen Freitagmorgen ein Feuer ausgebrochen. 35 Bewohner der Obdachlosenunterkunft mussten nach Feuerwehrangaben gerettet werden, einige erlitten Rauchgasvergiftungen. Drei Patienten wurden ambulant versorgt, einer musste ins Krankenhaus. Ein Kellerbrand war die Ursache der Rauchentwicklung. Nachdem das teils stark verrauchte Treppenhaus vollständig gelüftet war, durften die Bewohner wieder zurück in ihre Unterkunft.