13. Februar 2019, 18:46 Uhr Feuerwehreinsatz Brand in Lagerraum der Chemiefakultät

In einem Lagerraum der Fakultät für Chemie und Pharmazie der LMU ist am Mittwoch ein Brand ausgebrochen. Aus zwei Fenstern sei dichter Qualm gedrungen, berichtet ein Augenzeuge. Die Feuerwehr fuhr gegen 13 Uhr mit 22 Fahrzeugen auf den Campus in der Butenandtstraße. Ein Sprecher der Feuerwehr erklärte, das Feuer sei schnell gelöscht gewesen. Da aber nicht klar war, welche Substanzen in dem Raum gelagert waren, mussten aufwendige Messungen durchgeführt werden. Dabei seien weder Gifte noch Radioaktivität festgestellt worden. Die LMU konnte bis zum Abend nicht klären, was genau in dem Raum gelagert war.