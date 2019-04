2. April 2019, 18:46 Uhr Feuerwehreinsatz Bewohner verhindert Gasexplosion

Nachdem der Gasprüfer der Stadtwerke in der Nacht zu Sonntag in einer Schwabinger Garage mehrere geöffnete Gasflaschen gefunden hat, ermittelt die Kriminalpolizei wegen versuchter schwerer Brandstiftung und der versuchten Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion. Ein Bewohner eines Hauses an der Germaniastraße hatte kurz nach Mitternacht Gasgeruch in seiner Wohnung wahrgenommen und die Stadtwerke verständigt. Der Gasprüfer stellte an einer Garage am Hinterhaus eine erhöhte Gaskonzentration fest. Im Innern fand er drei Gasflaschen, die alle aufgedreht waren. Er verschloss die Flaschen, brachte sie ins Freie und rief die Polizei. Die Feuerwehr musste das Gebäude belüften. Nach Einschätzung der Experten war die Konzentration des Gases in der Garage bereits so weit angestiegen, dass konkrete Explosionsgefahr bestand. Die Spurensicherung suchte den Tatort ab. Die Polizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat machen können, sich unter 089/2910-0 oder in jeder anderen Dienststelle zu melden.