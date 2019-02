13. Februar 2019, 19:52 Uhr Feuerwehr Toter bei Brand in Milbertshofen

In Milbertshofen-Am Hart ist am Mittwoch ein Mann bei einem Zimmerbrand gestorben. Kurz nach 16 Uhr bemerkten Anwohner Rauch, der aus dem dritten Obergeschoss eines Hauses in der Connollystraße drang. Die Feuerwehr fand bei ihrem Eintreffen einen etwa 60-jährigen Mann ohne Bewusstsein in der betroffenen Wohnung und schaffte ihn ins Freie. Dort wurde er vom Rettungsdienst zwar reanimiert, verstarb aber darauf. Das Brandgut konnte gelöscht werden, angrenzende Wohnungen in den darunter- und darüberliegenden Stockwerken wurden von der Feuerwehr belüftet. Zur Brandursache ermittelt die Polizei.