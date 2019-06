5. Juni 2019, 19:21 Uhr Feuerwehr Sieben Verletzte durch Kohlenmonoxid

Bei der Reinigung einer Tiefgarage wurden sieben Arbeiter verletzt.

Z u einem Arbeitsunfall mit sieben Verletzten kam es am Mittwochmittag in einer Tiefgarage in der Belgradstraße. Bei der Integrierten Leitstelle der Feuerwehr war eine Meldung über eine Person mit Schwindelanzeichen eingegangen. Vor Ort stellte sich heraus, dass sieben Personen mit der Reinigung der Tiefgarage beschäftigt waren. Hierzu hatten sie ein mobiles Reinigungsgerät mit Verbrennungsmotor aufgestellt. Die Kohlenmonoxid-Belastung erhöhte sich so schnell, dass nacheinander alle Arbeiter Beschwerden hatten. Die Besatzung des Rettungswagens beorderte umgehend weitere Kräfte an den Einsatzort. Für den Einsatz wurde der Bereich weitläufig abgesperrt. Die Feuerwehr entlüftete die Tiefgarage und kontrollierte angrenzende Gebäude. Sechs Personen wurden leicht und eine Person schwer verletzt.