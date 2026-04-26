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Neuperlach200 Gäste müssen brennendes Hotel verlassen

Futuristische Fassade: das Revo-Hotel in Neuperlach.
Futuristische Fassade: das Revo-Hotel in Neuperlach. Robert Haas/Robert Haas

Im zehnten Stock des Revo-Hotels in Neuperlach Süd bricht Feuer aus, ein Mann wird leicht verletzt. Die anderen Gäste werden in Sicherheit gebracht, können aber nach 40 Minuten zurück in ihre Zimmer.

Im Revo-Hotel direkt am S- und U-Bahnhof Neuperlach Süd hat es am Freitagabend gegen 21 Uhr gebrannt. Im zehnten Stock des Hauses wurde die Brandmeldeanlage ausgelöst. Wie die Polizei mitteilt, mussten 200 Hotelgäste in Sicherheit gebracht werden. Ein Mann wurde leicht verletzt.

Der 41-jährige Gast, der sich im komplett verrauchten Zimmer aufhielt, wurde von den Einsatzkräften der Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Er erlitt eine Rauchgasvergiftung und leichte Brandverletzungen. Laut Polizei wurde das Feuer schnell gelöscht, die Hotelgäste konnten bereits nach 40 Minuten wieder in ihre Zimmer zurückkehren.

Weitere Verletzte gibt es nicht. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt die Brandursache.

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