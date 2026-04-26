Im Revo-Hotel direkt am S- und U-Bahnhof Neuperlach Süd hat es am Freitagabend gegen 21 Uhr gebrannt. Im zehnten Stock des Hauses wurde die Brandmeldeanlage ausgelöst. Wie die Polizei mitteilt, mussten 200 Hotelgäste in Sicherheit gebracht werden. Ein Mann wurde leicht verletzt.

Der 41-jährige Gast, der sich im komplett verrauchten Zimmer aufhielt, wurde von den Einsatzkräften der Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Er erlitt eine Rauchgasvergiftung und leichte Brandverletzungen. Laut Polizei wurde das Feuer schnell gelöscht, die Hotelgäste konnten bereits nach 40 Minuten wieder in ihre Zimmer zurückkehren.

Weitere Verletzte gibt es nicht. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt die Brandursache.