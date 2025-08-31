Zweimal mussten am Wochenende Feuerwehr und Polizei zu Wohnungsbränden in München ausrücken und etliche Bewohner in Sicherheit bringen. Als die alarmierten Kräfte am Samstag kurz nach Mitternacht beim Brand eines Apartments in Milbertshofen eintrafen, fanden sie dort eine tote Person. Deren Identität und auch das Geschlecht, so eine Sprecherin der Polizei, seien noch nicht geklärt. Gleiches gelte für die Todes- und Brandursache.

Eine Nachbarin rief die Einsatzkräfte, nachdem sie bemerkt hatte, dass im Mehrfamilienhaus aus der Wohnung über ihr Flammen schlugen. Die alarmierte Feuerwehr brachte die 50 Bewohner des Gebäudes ins Freie und konnte das Feuer löschen.

Die betroffene Wohnung war komplett ausgebrannt. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht im Bereich Korbinian-/Wallensteinstraße etwas beobachtet haben, um Hinweise unter Telefon 089/2910-0.

Bereits am Freitagnachmittag hatte die Rauchmeldeanlage eines Wohnheims für Obdachlose an der Ständlerstraße Alarm ausgelöst. Das Feuer, eine brennende Matratze, sei schnell gelöscht worden, teilt eine Polizeisprecherin mit. Allerdings war der Rauch durch das ganze Haus gezogen. Die anwesenden Bewohner mussten das Gebäude verlassen.

Der Bewohner des brennenden Zimmers, ein 30 Jahre alter Mann, wurde vorläufig festgenommen. Er gilt als tatverdächtig. Es entstand Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro.