Durch Unachtsamkeit sind ein Italiener und zwei Italienerinnen am Donnerstagabend am Riemer See schwer verletzt worden. Die drei wollten sich in ihrem Fiat Camper auf einem Gaskocher Abendessen zubereiten. Dabei achteten sie aber nicht auf ausreichende Belüftung, sodass die Konzentration des giftigen Kohlenmonoxids in dem beengten Raum stark anstieg.