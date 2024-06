Aus den Lautsprechern wummern schwere Bässe, vom Boden wabert Nebel empor, bunte Scheinwerfer und Blaulichter flackern wild umher. Ein wenig erinnert die Szenerie an eine Großraumdisko, tatsächlich aber ist für dieses Musik- und Lichterspektakel die Münchner Feuerwehr verantwortlich. Sie hat an diesem Donnerstagvormittag in die Fahrzeughalle der Feuerwache 4 nach Schwabing geladen, wo nun am Ende der Show ein schwarzer Vorhang mit lautem Knall zu Boden fällt. Dahinter taucht jenes Objekt auf, um das hier so viel Bohei gemacht wird – nämlich ein Einsatzleitwagen der Feuerwehr.