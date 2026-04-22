Am Ende ihrer Jahresbilanz für 2025 gewährte die Münchner Feuerwehr einen Blick in die Zukunft und präsentierte, womit sie künftig arbeiten wird: Im Hof der Feuerwache 5 in Ramersdorf hievte am Mittwoch unter anderem einer der beiden frisch angeschafften Feuerwehrkranwagen einen 17 Tonnen schweren Wechsellader in die Höhe. Gleichzeitig hob er einen immerhin eine Tonne schweren Kleinschlepper an und setzte beides anschließend sanft wieder auf dem Boden ab. Wobei diese 18 Tonnen Gesamtgewicht nicht einmal die Hälfte dessen sind, was das Münchner Modell zu heben imstande ist, nämlich 38 Tonnen.

Dass so ein kräftiger Kran nicht bloß hübsches Spielzeug ist, sondern eine sinnvolle Ergänzung des Fuhrparks, wurde beim Rückblick von Kreisverwaltungsreferentin Hanna Sammüller deutlich: In dem verwies die oberste Dienstherrin der Branddirektion unter anderem auf einen umgestürzten Baukran in Trudering, zu dem die Feuerwehr im September gerufen worden war.

„Wir haben in der Vergangenheit einiges an Mitteln für die Feuerwehr bereitgestellt, da wollen wir auch zeigen, wofür wir sie gebraucht haben“, sagte Sammüller angesichts der Vorführung in der ebenfalls neuen Feuerwache 5, die erst im Herbst 2025 in Betrieb genommen wurde. Diesbezüglich galt ihr Dank dem Stadtrat, der trotz knapper Kassen nicht bei der Feuerwehr spare. „Er setzt die Prioritäten so, dass die Sicherheit der Bevölkerung Vorrang hat“, würdigte Sammüller.

Im Kapitel Finanzen listet der Jahresbericht einen Zuschussbedarf von insgesamt rund 166 Millionen Euro für Personal und Ausrüstung der Feuerwehr auf. Der finanzielle Bedarf erklärt sich schon mit der Zahl der Einsätze, die 2025 ein Rekordhoch erreicht hat: 107 100 Mal wurden die Einsatzkräfte alarmiert, im Schnitt fast 300 Mal pro Tag. Das ist eine Steigerung von rund sechs Prozent gegenüber 2024, als erstmals die 100 000 überschritten wurde.

Münchens Feuerwehrchef Wolfgang Schäuble erinnerte in seinem Resümee für 2025 insbesondere an vier „Ereignisse, die nachhallen in der Stadt“: den Brandanschlag auf eine Polizeidienststelle im Januar, bei dem 23 Einsatzfahrzeuge angezündet wurden; den Auto-Anschlag auf eine Gewerkschafts-Demo im Februar mit zwei Toten und mehr als 40 Verletzten; den nächtlichen Einsatz an der Eisbachwelle im April, als sich eine Surferin mit ihrem Brett im Wasser verfing und an den Folgen des Unfalls verstarb; und schließlich Anfang Oktober den Brand eines Einfamilienhauses in der Lerchenau, in dem zudem Sprengfallen installiert waren. „Eine extrem komplizierte Situation“, fand Oberbranddirektor Schäuble, „weil noch Menschen im Haus waren, die gerettet werden mussten“.

Bei diesem Einsatz wie beim Anschlag auf die Demo in der Innenstadt unterstützten Freiwillige Feuerwehren maßgeblich die Arbeit ihrer Berufskollegen. Die Kooperation zwischen Profis und Ehrenamtlichen würdigte Schäuble ausdrücklich. Diese schlägt sich auch darin nieder, dass beide Organisationen gemeinsam die nächste Generation des meistgenutzten Einsatzfahrzeugs konzipiert haben – des Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs, kurz HLF.

Jörg Fiebach, Hanna Sammüller und Wolfgang Schäuble bei der Jahrespressekonferenz der Feuerwehr München. Stephan Rumpf

Am Mittwoch gab es auch schon einen Blick auf den Prototypen des neuen Modells, das ab Herbst sukzessive ausgeliefert wird. Insgesamt 80 solcher Allround-Fahrzeuge werden bis 2028 in Dienst gestellt, jedes rund 650 000 Euro teuer, aber dafür auch für alle möglichen Einsätze und Erstmaßnahmen ausgerüstet – Brände, technische Hilfen, medizinische Notfälle. „Ein Arbeitspferd“, beschreibt der leitende Branddirektor Jörg Fiebach das Fahrzeug.

Dass der Rückblick auf 2025 in großen Teilen einen Ausblick in die Zukunft gab, wurde auch deutlich dadurch, dass viele wegweisende Projekte gestartet wurden: Im September begann das erste Lehrjahr der Berufsfachschule für das Leitstellenwesen, ein neuer Ausbildungsweg, dem in diesem Jahr ein weiterer folgen soll, dann für feuerwehrtechnische Assistenten. Auch mit einem Pilotprojekt für den Einsatz automatisierter Drohnen hat sich die Münchner Feuerwehr im vorigen Jahr für die Zukunft aufgestellt.

Zu alledem passt, was Oberbranddirektor Schäuble als „die Feuerwehr im neuen Design“ ankündigte: dass sich die Münchner Feuerwehr nämlich auch gleich ein neues Logo gegönnt hat. Unter dem verschmelzen künftig Profis und Ehrenamtliche.