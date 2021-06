Die Feuerwehr ist wegen der heftigen Unwetter in der Nacht zum Mittwoch zu mehr als 100 Einsätzen ausgerückt. Die meisten Schäden gab es im Norden und Westen der Stadt. Hier hatten es die Feuerwehrleute vorrangig mit kleineren Schäden etwa durch herabgefallene Äste zu tun. Zudem standen mehrere Keller unter Wasser und mussten von der Feuerwehr ausgepumpt werden. Der aufwendigste Einsatz fand in Feldmoching statt: hier war eine knapp 4000 Quadratmeter große Tiefgarage überflutet worden. Die Feuerwehr war mehrere Stunden im Einsatz, um die Garage vom Wasser zu befreien. Wegen der Vielzahl an Notrufen waren neben der Berufsfeuerwehr auch viele Rettungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz.