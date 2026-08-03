Eigentlich wollten Münchner Feuerwehrler am Freitag im Englischen Garten nur üben – doch dann haben sie mutmaßlich ein Leben gerettet. Sie sollten eigentlich den Eisbach und den Schwabinger Bach erkunden, um auf den Ernstfall vorbereitet zu sein. Dann aber wandten sich zwei Männer an sie: Einer der beiden sei von einem Insekt in den Hals gestochen worden und leide seitdem unter Atembeschwerden. Sofort wurde ein Rettungswagen und eine Notarztbesatzung alarmiert.