Zum Hauptinhalt springen

RettungInsekt sticht Mann in Hals – Hubschrauber landet im Englischen Garten

Der am schnellsten verfügbare Notarzt befand sich im Intensivtransporthubschrauber Christoph München.
Der am schnellsten verfügbare Notarzt befand sich im Intensivtransporthubschrauber Christoph München. Branddirektion München

Der Patient bekommt Atemnot. Sein Begleiter spricht Feuerwehrleute an, die zufällig zum Üben am Eisbach sind – und die Gefahr sofort erkennen.

SZ bei Google bevorzugen

Eigentlich wollten Münchner Feuerwehrler am Freitag im Englischen Garten nur üben – doch dann haben sie mutmaßlich ein Leben gerettet. Sie sollten eigentlich den Eisbach und den Schwabinger Bach erkunden, um auf den Ernstfall vorbereitet zu sein. Dann aber wandten sich zwei Männer an sie: Einer der beiden sei von einem Insekt in den Hals gestochen worden und leide seitdem unter Atembeschwerden. Sofort wurde ein Rettungswagen und eine Notarztbesatzung alarmiert.

Der am schnellsten verfügbare Notarzt befand sich im Intensivtransporthubschrauber Christoph München – so wurde der Hubschrauber in den Englischen Garten beordert, wo der Notarzt zunächst intensivmedizinische Maßnahmen an dem Patienten vornahm, bevor er in eine Klinik transportiert werden konnte. Vom ersten Kontakt mit dem Patienten bis zu seiner Übergabe in den Schockraum der Klinik dauerte es so nur 25 Minuten.

© SZ/stha - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Münchner Zoo
:Die traurigen Geschichten hinter den leeren Gehegen im Tierpark Hellabrunn

Die wilden Robben platschen nicht mehr in ihr Becken. Andere beliebte Tiere sind schon länger verschwunden. Über die schwierigen Entscheidungen der Verantwortlichen und die emotionale Belastung.

SZ PlusVon Philipp Crone

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite