4. März 2019, 07:54 Uhr Schwabing Feuerwehr befreit Vierjährige aus Getränkehalter

Auf einer Autofahrt steckte das Mädchen ihre Hand in die Halterung, die fest an ihrem Kindersitz angebracht war. Ihre Retter rückten mit Metallsäge an.

In Schwabing haben verzweifelte Eltern am Samstagabend die Feuerwehr gerufen: Ihre vier Jahre alte Tochter hatte ihre Finger so tief in die Öffnung eines an ihrem Kindersitz befestigten Getränkehalters gesteckt, dass sie sie selbst nicht mehr heraus bekam. Auch Vater und Mutter scheiterten beim Versuch, das Mädchen zu befreien.

Zunächst trugen sie die das Mädchen mitsamt Kindersitz in ihre Wohnung, doch dann blieb ihnen nichts übrig, als Hilfe zu holen. Die Vierjährige hatte Schmerzen, weil das Handgelenk anschwoll. Die Feuerwehr rückte an, aus der Hauptfeuerwache war sogar Spezialgerät unterwegs. Die Einsatzkräfte mussten erstmal das Vertrauen der Kleinen gewinnen, ihre Laune war inzwischen am Tiefpunkt.

Während der Rettungsaktion selbst wurde sie per Fernsehgerät abgelenkt - das funktionierte so gut, dass sie ihre Befreiung glatt verpasste. So konnten die Helfer erstmal den Getränkehalter mit einer Metallsäge vom Kindersitz lösen und ihn dann mit einigen Schnitten aufschneiden. Nach zehn Minuten war die Hand des Kindes frei, das Spezialgerät konnte abbestellt werden. Die Vierjährige kam mit dem Schrecken davon.