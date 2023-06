So lange das Handy in der Hand liegt, tritt das Phänomen der "Hosentaschen-Notrufe" nicht auf.

Android-Handys alarmieren in jüngster Zeit vermehrt selbständig die Rettungsdienste - ohne dass ein echter Ernstfall vorliegt. Was der Grund für diesen Fehler ist und wie lange das Problem noch Bestand haben wird.

Von Stephan Handel

Seit gut einer Woche steigt in der Integrierten Leitstelle der Münchner Feuerwehr die Zahl der täglichen Notrufe: Während sonst pro Jahr etwa 500 000 Anrufe für Feuerwehr und Rettungsdienst bearbeitet werden, also gut 1300 am Tag, sind es derzeit 50 Prozent mehr, um die 2000. Die Zahl der tatsächlichen Einsätze aber bleibt konstant. Grund für diese Diskrepanz: Seit einem Update des Android-Betriebssystems vor allem bei Samsung- und Google-Handys reichen oft schon eine kleine Erschütterung oder ein Stoß am Handy aus, um einen automatischen Anruf bei der 112, eben der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst, auszulösen.

Der Fehler entspringt einer eigentlich sinnvollen Einrichtung des Betriebssystems: "Das Handy soll einen Sturz des Besitzers erkennen und dann den Alarm auslösen", sagt Stefan Kießkalt, Sprecher der Münchner Feuerwehr. "Aber da ist wohl die Sensibilität nicht richtig eingestellt worden, sodass schon kleinere Erschütterungen reichen."

Oft bemerken die Besitzer der Smartphones nicht einmal, dass ihr Telefon eigenständig den Notruf gewählt hat - glücklicherweise: Denn sollte jemand absichtlich die Notrufnummer missbrauchen, etwa zu Scherzanrufen, würde er sich in Deutschland strafbar machen, der Strafrahmen reicht bis zu einem Jahr Haft.

Für die Mitarbeiter in der Integrierten Leitstelle sind die "Hosentaschen-Notrufe" allerdings nicht nur eine lästige Kleinigkeit. "Sie müssen in jedem Fall herauszufinden versuchen, ob da nicht vielleicht doch jemand liegt, der nicht mehr sprechen kann", sagt Stefan Kießkalt. "Sie hören genau hin, etwa ob im Hintergrund Stimmen zu hören sind, ob jemand in das Telefon röchelt. Ob der Ton dumpf ist, was darauf hindeuten könnte, dass das Handy in einer Tasche steckt. Erst wenn sie ganz sicher sind, dass wirklich kein Notfall vorliegt, können sie auflegen."

Die Zeit fehlt bei der Entgegennahme echter Notrufe

Das dauert natürlich seine Zeit - Zeit, die bei der Entgegennahme echter Notrufe fehlt. So kommt es, dass momentan öfter als sonst üblich die eigentlich für Hoch-Zeiten vorgesehene Maximalbesetzung von 18 Mitarbeitern erreicht wird, die die Anrufe entgegennehmen und Feuerwehr oder Rettungsdienst alarmieren. Das Problem tritt übrigens natürlich nicht nur in München auf, alle bayerischen und deutschen Leitstellen haben damit zu kämpfen. Und sogar weltweit gibt es das Phänomen der "Hosentaschen-Notrufe".

Der Fehler in der Handy-Software ist behebbar, bis dahin wird allerdings noch einige Zeit vergehen: Der Hersteller hat ein Update veröffentlicht, mit dem die Android-Version 13 repariert wird. Die Installation dieses Updates funktioniert in vielen Fällen automatisch, Die Feuerwehr bittet dennoch alle Android-User, darauf zu achten, dass es tatsächlich ankommt, beziehungsweise es im Zweifelsfall manuell zu installieren.

Bis allerdings genügend User das Update aktiviert haben und die Zahl der ungewollten Anrufe in den 26 bayerischen Leitstellen nachlässt, kann es noch etwas dauern. Stefan Kießkalt: "Die Frage, ob die Belastung denn schon nachlässt, haben die Kollegen in der Leitstelle klar verneint."