28. Januar 2019, 18:47 Uhr Feuerwehr findet Leiche Frau liegt zwei Monate tot in ihrer Wohnung

In Obersendling hat die Feuerwehr am Samstag eine tote Frau in ihrer Wohnung gefunden. Dem Hausmeister eines Mehrfamilienhauses an der Schaidlerstraße war aufgefallen, dass aus der Wohnung der 90 Jahre alten Frau Verwesungsgeruch drang. Als sie auf Klingeln und Klopfen nicht reagierte, rief er die Feuerwehr. Diese öffnete die Tür und fand den toten Körper vor dem Eingang. Die hinzugerufenen Beamten der Münchner Kriminalpolizei konnten keine Hinweise auf ein mögliches Fremd- oder Eigenverschulden feststellen. Nach ihrer Einschätzung muss die Frau etwa zwei Monate tot in ihrer Wohnung gelegen haben. Angehörige hatte sie keine mehr.