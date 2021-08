Beim Betanken eines Autos mit Gas an einer Tankstelle in der Bodenseestraße in Pasing kam es am Dienstag kurz nach 18 Uhr zum Ausströmen des Treibstoffs. Der 32-jährige Fahrer des Autos bemerkte nach Angaben der Feuerwehr, dass aus seinem Wagen zischend Gas austrat. Er informierte den Mitarbeiter der Tankstelle und rief die Feuerwehr. Bis zu ihrem Eintreffen hatte der Mitarbeiter die Tankstelle bereits räumen lassen. Feuerwehr und Polizei sperrten den Bereich um die Tankstelle großräumig ab. Um das Abströmen aus der Autogasanlage zu unterbinden, rüsteten sich Feuerwehrleute mit Atemschutz und Gasmessgeräten aus. Nachdem das Entweichen gestoppt war, konnte die Tankstelle den Betrieb wieder aufnehmen und der Verkehr auf der Bodenseestraße konnte freigegeben werden. Warum es zum Entweichen des Gases gekommen ist, muss noch von Experten geklärt werden. Das Kommissariat 13 hat dazu die weiteren Ermittlungen übernommen.