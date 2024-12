Ein brennender E-Scooter im Hirschgarten hat am Samstagabend gegen 19 Uhr die Münchner Feuerwehr vor eine kleine Herausforderung gestellt. Denn das Fahrzeug, das auf einer Skateranlage stand, ließ sich einfach nicht so schnell löschen wie erhofft, und vor allem nicht auf herkömmliche Weise.

Mit Wasser versuchten es die Einsatzkräfte natürlich zuerst. Doch 400 Liter aus dem Schlauch reichten nicht aus, den brennenden Akku des E-Scooters zu löschen. Das Ergebnis war gleich null, der Akku brannte munter weiter. Daraufhin musste dringend eine neue Lösung her. Ein Einkaufswagen, der in der Nähe der Skateranlage einfach so abgestellt worden war, kam den findigen Brandbekämpfern der Feuerwehr dabei sehr gelegen. Der Wagen wurde schnell mit einer großen Plastikplane ausgelegt, in das derart entstandene Bassin viel Wasser eingelassen und der E-Scooter am Ende darin versenkt. Und diesmal hatte der Akku, wie die Feuerwehr München mitteilt, keine Chance: Im Wasserbad hörte er auf zu rauchen und kühlte endlich ab.