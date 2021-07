Bei einem Wohnungsbrand im zweiten Stock eines Mehrparteienhauses in Giesing hat es am Dienstagvormittag fünf Verletzte gegeben; sie wurden mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht. Unter den Verletzten befand sich nach Angaben der Feuerwehr auch die Bewohnerin. Sie sei nach dem Brandausbruch vermutlich überstürzt geflüchtet und hatte dabei die Wohnungstür nicht zugezogen, so dass sich der Rauch im ganzen Treppenhaus verbreiten konnte. Die Brandursache war zunächst unklar, die Polizei hat dazu die Ermittlungen übernommen. Nach Angaben der Feuerwehr hatte die gesamte Wohnung gebrannt. Das Feuer war zwar nach etwa einer Stunde unter Kontrolle, aber da es zahlreiche Glutnester gab, dauerten die Nachlöscharbeiten bis in den späten Nachmittag.