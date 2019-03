5. März 2019, 18:29 Uhr Feuerwehr Brand in Bogenhausen gelöscht

In der Nacht zum Dienstag hat es in einem Wohn- und Geschäftsgebäude am Prinzregentenplatz im Münchner Stadtteil Bogenhausen gebrannt. Das Feuer soll gegen zwei Uhr ausgebrochen sein. Den Brandherd lokalisierten die Ermittler der Kriminalpolizei später auf einem Tisch, die Ursache ist aber noch unklar. Nach Polizeiangaben wachte ein Bewohner der Räume zum Glück rechtzeitig auf. Der 70-Jährige konnte sich vor dem Rauch auf dem Balkon in Sicherheit bringen und den Notruf wählen. Dort wurde der Mann dann von der Feuerwehr gerettet. Mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung kam er laut Polizeiangaben in ein Krankenhaus, das er allerdings im Laufe des Vormittags bereits wieder verlassen konnte. Der Brand konnte durch die Feuerwehr zügig gelöscht werden. Ein Zimmer der Wohnung wurde durch das Feuer erheblich beschädigt. In den anderen Räumen entstand ein nicht unerheblicher Schaden durch Ruß und Rauch. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 200 000 Euro. Auch zwei Bewohner einer Nachbarwohnung mussten diese kurzfristig verlassen, konnten aber anschließend wieder in ihre Wohnung zurück.