1500 Quadratmeter Grasfläche sind am Samstagmittag in Waldperlach in Brand geraten. Gegen 13.30 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Schon bei der Anfahrt konnten die Einsatzkräfte kräftige Rauchentwicklung sehen. Mit drei Löschrohren, einem mobilen Wasserwerfer und Feuerpatschen wurde der Brand unter Kontrolle gebracht, sodass ein Übergreifen der Flammen auf den benachbarten Wald verhindert wurde. Ein Polizeihubschrauber und eine Drohne der Feuerwehr halfen, letzte Glutnester zu erkennen und unschädlich zu machen.