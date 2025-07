In einer Schule im Stadtteil Am Hart ist am Mittwochvormittag aus bislang ungeklärter Ursache ein Reizstoff freigesetzt worden. Wie die Feuerwehr berichtet, klagten zahlreiche Schülerinnen und Schüler der Schule in der Rothpletzstraße über Reizungen der Augen und Atembeschwerden.