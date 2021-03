In Pasing ist in der Nacht auf Freitag der Dachstuhl eines Zweifamilienhauses völlig ausgebrannt. Als die Feuerwehr gegen 23.30 Uhr am Einsatzort in der Keyserlingstraße anrückte, loderten schon die Flammen in den Himmel. Die Einsatzkräfte brachten die Bewohner in einem Großraumrettungswagen in Sicherheit und trennten das Gebäude vom Stromnetz. Dann öffneten sie das Dach von außen, um alle Glutnester zu erreichen. Von zwei Drehleitern aus verhinderten sie, dass das Feuer sich weiter ausbreiten konnte. Die Brandermittler der Münchner Polizei hatten ihre Arbeit am Freitag noch nicht abgeschlossen. Erste Erkenntnisse deuteten aber darauf hin, dass ein Defekt an der Solarthermie-Anlage den Brand verursacht hatte, teilte das Polizeipräsidium mit.