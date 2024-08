Wegen eines Feuers am Münchner Ostbahnhof kam es am späten Samstagabend zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungskräften und Polizei. Wie der Bayerische Rundfunk berichtet, war ein Bauzug in Vollbrand geraten. Das Feuer sei aber noch in der Nacht gelöscht worden. Dem Bericht zufolge sei niemand verletzt worden. Über die Brandursache ist noch nichts bekannt.