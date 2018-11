12. November 2018, 15:18 Uhr Intensivtäter in U-Haft 15-Jähriger soll Mehrfamilienhaus angezündet haben

Eine Frau mit drei Kindern musste aus dem brennendem Haus in Neuhausen gerettet werden. Der Tatverdächtige soll schon mehr als 80 Delikte auf dem Kerbholz haben.

Von Martin Bernstein

Im Streit um angeblich noch offene Geldforderungen hat ein polizeibekannter jugendlicher Intensivtäter in der Nacht auf Sonntag in einem Mietshaus in Neuhausen Feuer gelegt und damit zahlreiche Menschen in Lebensgefahr gebracht. Vier Menschen - eine Mutter mit drei ihrer Kinder - mussten von der Feuerwehr mit einer Drehleiter gerettet werden und kamen mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus. Den erst 15 Jahre alten mutmaßlichen Täter nahm die Polizei Stunden später in einem nahen Park fest.

Eine Bewohnerin des Mehrparteienhauses in der Marlene-Dietrich-Straße hatte zum Glück gegen 2.20 Uhr den Brandgeruch bemerkt und sofort die Feuerwehr alarmiert. Auch andere Bewohner des Hauses wählten den Notruf und berichteten von Flammen im Flurbereich des ersten Stocks. Das Feuer im Flur griff bereits massiv auf eine Wohnungszugangstür über. Dort waren eine 48-jährige Mutter und ihre drei Kinder durch die auslösenden Rauchmelder geweckt worden. Doch für eine Flucht war es zu spät, sie waren eingeschlossen: Die Flammen loderten bereits an der Tür und direkt vor der Wohnung. Die Feuerwehr musste die Familie mit einer Drehleiter in Sicherheit bringen.

Schnell richtete sich der Verdacht der Fahnder vom Kommissariat 13 auf einen Jugendlichen. Der erst 15-Jährige, der gleichwohl schon mehr als 80 Delikte auf dem Kerbholz haben soll, hatte zuletzt mit einem Sohn der Familie eine heftige Auseinandersetzung um eine Geldforderung gehabt. Dabei sollen auch Drohungen gefallen sein. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion 42 aus Neuhausen nahmen den Jugendlichen am Nachmittag nach der Tat in einem Park in der Nähe des Brandorts fest. Der Tatverdächtige kommt laut Polizei in Untersuchungshaft.