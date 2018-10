11. Oktober 2018, 18:50 Uhr Feuer Knapp an einer Katastrophe vorbei

Beim Brand in einer Ingolstädter Lagerhalle werden 8000 Depotstücke des Deutschen Museums nur leicht beschädigt

Von Jakob Wetzel

Die Erleichterung ist groß: Bei einem Großbrand in einer Lagerhalle in Ingolstadt ist das Deutsche Museum in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag offenbar knapp einer Katastrophe entgangen. Das Feuer tobte im Erdgeschoss einer Halle im Staudinger-Gewerbepark an der Maffeistraße. Menschen wurden nicht verletzt. Nur ein Stockwerk über dem Brandherd aber hat das Deutsche Museum 3665 Quadratmeter Depotfläche gemietet. Dort lagerten in der Nacht etwa 8000 Ausstellungsstücke aus verschiedenen Sammlungen des Museums. Einer ersten Bestandsaufnahme zufolge wurden diese jedoch nur leicht beschädigt.

Die Ursache des Feuers ist noch unklar. Laut Polizei kam es am späten Abend zu einer Verpuffung in der Halle; die Ingolstädter Kriminalpolizei ermittelt. Das Museum aber fürchtete zunächst das Schlimmste, rechnete mit einer völlig ausgebrannten Halle, einem finanziellen Schaden in Höhe von mehr als zehn Millionen Euro und darüber hinaus mit dem Verlust von unersetzlichen Kulturgütern. In dem Depot lagerten etwa ein Segelflugzeug, eine historische Nähmaschine, mehrere Autos und unter anderem das Original-Mikroskop von Chemie-Nobelpreisträger Manfred Eigen.

Am Nachmittag aber wurde klar: Das Depot hat lediglich am Rand gebrannt. Es seien nur Flammen von außen hereingeschlagen, sagt Museums-Sprecher Gerrit Faust. Wie groß der tatsächlich entstandene Schaden sei, werde noch geprüft. Dazu müsse man jedes Exponat sichten. Schließlich seien die Fenster geborsten, Ruß und Rauch seien eingedrungen, hinzu kam das Löschwasser der Feuerwehr. Außerdem sei die Temperatur während des Brandes trotz allem sehr hoch gewesen, sagt Faust. Noch am Donnerstagmittag, als das Feuer längst gelöscht war und Museumsmitarbeiter das Depot inspizierten, sei der Raum etwa 50 Grad Celsius warm gewesen.

In jedem Fall kämen auf das Deutsche Museum nun hohe Kosten zu. Nicht nur, weil jedes Ausstellungsstück überprüft werden müsse, sagt Faust. "Wir brauchen auch ein neues Depot", denn die Lagerhalle sei statisch wohl nicht mehr sicher. "Und wir müssen den Umzug bezahlen."

Das Deutsche Museum gilt als eines der größten Technik-Museen der Welt. Es verfügt über mehr als 100 000 Objekte aus verschiedenen Bereichen von Naturwissenschaft und Technik. In den Dauerausstellungen auf der Münchner Museumsinsel und in den Außenstellen ist nur ein Viertel von diesen zu sehen. Die übrigen lagern in Depots wie jenem in Ingolstadt. Im dortigen Gewerbepark hat das Museum Flächen in insgesamt drei Hallen gemietet. Die beiden anderen Depots hat der Brand laut Museum ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen; sie sind stark verrußt. Wie groß die Schäden sind, wird noch geprüft.