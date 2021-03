Weil ein 69-jähriger Mann seit mehreren Tagen nicht mehr auf Kontaktversuche reagierte, ließ die Polizei am Donnerstagabend gegen 18 Uhr seine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Lerchenau von der Feuerwehr öffnen. Der 69-Jährige konnte dort nur noch tot aufgefunden werden. In einem Zimmer stellten die Einsatzkräfte nach Angaben der Polizei fest, dass es zu einem Brand gekommen war, der aber offenbar wieder von selbst erlöscht war. Die Beamten vermuten, dass der noch vorhandene Weihnachtsbaum, der Kerzen aus echtem Wachs trug, in Brand geraten war. Ob der allein lebende Mann möglicherweise an einer Rauchvergiftung starb, müssen die weiteren Ermittlungen der Polizei zeigen. Das Zimmer, in dem der Baum stand, war jedenfalls völlig verrußt.