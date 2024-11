In Nymphenburg sind am frühen Donnerstagabend zwei Gartenhäuser in unterschiedlichen Kleingartenanlagen komplett abgebrannt, wie die Feuerwehr mitteilte.

Die Einsatzkräfte mussten demnach zunächst zur Kleingartenanlage in der Nederlinger Straße ausrücken, dort fanden sie ein Häuschen in Vollbrand vor. Bei den Löscharbeiten bemerkten sie eine Gasflasche, die durch die Hitzestrahlung beschädigt wurde und aus der brennendes Gas strömte. Ein vollständiges Niederbrennen des Gartenhauses konnte nicht mehr verhindert werden. Der Sachschaden wird auf etwa 25 000 Euro geschätzt.

Noch während die Einsatzkräfte in der Nederlinger Straße den Brand bekämpften, gingen Anrufe über ein Feuer in einer weiteren Kleingartenanlage in der Nähe ein. Auch in der Baldurstraße, nur wenige Gehminuten entfernt, brannte ein Gartenhaus. Ein weiterer Löschzug wurde alarmiert. Aus der brennenden Hütte wurden drei Propangasflaschen geborgen und gekühlt. Auch das zweite Gartenhaus, mit einer Größe von acht mal acht Metern, brannte komplett nieder. Die Schadenssumme ist bislang nicht bekannt.

In beiden Fällen ermittelt die Polizei zur Brandursache. Ob sie Brandstiftung vermutet, wollte sie auf Nachfrage zunächst nicht kommentieren.