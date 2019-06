30. Juni 2019, 18:34 Uhr Festspielnacht Anregend divers

Bei den vielen Veranstaltungen gibt es in der warmen Nacht viel Klassik und Pop zu hören - und ein Promi-Geheimnis

Von Laura Helene May und Evelyn Vogel

Abendsonne taucht die Feldherrnhalle in warmes Orange, während sich immer mehr musikbegeisterte Gäste am Odeonsplatz einfinden. Die meisten Besucher versuchen zuerst, das blaue Programmheft in der Hand, alle Höhepunkte des Abends unter einen Hut zu bringen. Das Angebot ist nämlich vielseitig - und vor allem gleichzeitig. "Demokratie" nennt ein Gast, der mit Familie gekommen ist, diesen Entscheidungsprozess. Schlussendlich aber trennt man sich erst einmal und verabredet sich mit Oma im Anschluss an der Tramhaltestelle. Die Cafés und Restaurants platzen aus allen Nähten, viele wollen noch etwas essen oder trinken, bevor sie sich in einer der zwölf Spielstätten der 18. Unicredit Festspielnacht akustisch und visuell verwöhnen lassen.

Ob gedrängt in den Fünf Höfen bei etwas schräger Improvisationsoper, beim Kinderchor der Bayrischen Staatsoper, bei trommelndem Gewirbel des brasilianischen Quartole do Brazil, Barockmusik in der Salvatorkirche oder der Bassbaritonstimme des ARD-Preisträgers Milan Siljanov im Literaturhaus; divers war diese klangvolle Nacht allemal.

Auch wer sich einfach treiben ließ, erlebte eine abwechslungsreiche Reise durch Musik- und Kunstgeschichte. Neu war dieses Jahr die große Open-Air Bühne am Odeonsplatz, was glücklich mit einer lauen Sommernacht zusammenfiel. Nach Eröffnungsreden und lieblichen Klängen des Jugendorchesters des Bayerischen Staatsorchesters gab der 220-köpfige Unicredit Opernchor, unterstützt durch Stimmen der Bayerischen Staatsoper, sein Debüt. Das Finale dieses Auftritts, Verdis "Libiamo" aus la Traviata, zeigte, welch bunte Mischung an Menschen sich an diesem prominenten Ort versammelt hatte.

Der Andrang war groß bei der Unicredit-Festspielnacht, die an zwölf Spielstätten ganz unterschiedliche Konzerterlebnisse bot. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Anschließend fand der Musikwettbewerb "Tradition und Moderne" mit dem Würzburger Duo Zweifel und Cäcilia per Applausabstimmung seinen Sieger. Ihr "Gstanzl Digital" verband Elektronik mit Akustik und versetzte sowohl Jugendliche als auch ältere Männer mit Hörgerät in Feierstimmung. Das Publikum hatte aber wohl mehr Dezibel bei dem Jungstar Levent Geiger gehört - und so verließen die Finalisten unter "Levent, Levent!"-Rufen die Bühne. Mit der Münchner Band Whale City und dem Landsberger Malik Harris endete der Abend am Odeonsplatz danach mit Pop pur.

Während das Publikum weiter durch akustische Welten zog, versammelten sich die geladenen Gäste aus Wirtschaft, Politik und Kultur zum Festakt im Cuvilliés-Theater. Dort führte die Moderatorin mit staunenden Kommentaren und Sprüchen zu den musikalischen Kostproben und den Gästen durch den Abend. Von Skirennfahrer Felix Neureuther, der neben FC Bayern Präsident Uli Hoeneß, Kunststaatsminister Bernd Sibler, Münchens OB Dieter Reiter und Bankvorstand Michael Diederich zu einem Gespräch zum Motto des 150. Bankjubiläums "Erfolg in Tradition und Moderne" geladen war, erfuhr man immerhin, dass einer seiner Vorfahren Mitbegründer der Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank war.

Das Würzburger Duo Zweifel und Cäcilia gewann den Wettbewerb "Tradition und Moderne". (Foto: Alessandra Schellnegger)

Statt des angekündigten Plácido Domingo, der krankheitsbedingt abgesagt hatte, sorgte Erwin Schrott für das musikalische Highlight und entließ die Festgäste mit einem Tango-Gruß aus seiner südamerikanischen Heimat zur Feier in den Comité-Hof. Wen es dort nicht allzu lange hielt, konnte bei "Samba Canuta" im Theatinerhof noch mehr südamerikanische Stimmung genießen - nun aber unter funkelnden Sternen.