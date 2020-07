Die Bayreuther Festspiele finden dieses Jahr nicht statt, aber ein bisschen schon. Im Internet kann man am 28. und 29. Juli die hochbesetzten Diskussionsrunden zum "Diskurs Bayreuth" verfolgen. Zudem zeigen die Festspiele und der Bayerische Rundfunk "The Loop of the Nibelung", eine audiovisuelle Erkundung des Festspielhauses von Simon Steen-Andersen. DG Stage Bayreuth zeigt von 25. Juli an gegen eine geringe Gebühr Mitschnitte bestehender Aufführungen im Internet, und live gibt es Thielemann. Er dirigiert am 25. Juli um 16 Uhr ein Konzert im Haus Wahnfried mit Camilla Nylund und Klaus Florian Vogt sowie Jobst Schneiderat am Wahnfried-Flügel mit Ausschnitten aus den "Meistersingern", dem "Siegfried-Idyll" und den "Wesendonck-Lieder", live zu hören auf BR Klassik und für 400 Personen im Public Viewing vor Haus Wahnfried.