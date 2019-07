31. Juli 2019, 18:53 Uhr Festnahmen in Freimann Polizist mit Weißbierglas beworfen

Am Samstagabend ist eine Party am Carl-Orff-Bogen in Freimann entgleist. Ein Polizist, der für Ruhe sorgen wollte, wurde durch einen Wurf mit einem Weißbierglas schwer verletzt. Drei Tatverdächtige wurden vorläufig festgenommen. Gegen 23.40 Uhr war die Einsatzzentrale der Polizei über eine laute Party im Innenhof eines Wohnanwesens informiert worden. Die als erste eintreffende Streife traf auf etwa 20 Personen im Alter zwischen 20 und 35 Jahren, die offenbar lautstark einen Geburtstag feierten. Plötzlich flog aus der Menge heraus das Glas und traf einen 30 Jahre alten Polizisten am Kopf. Der Beamte erlitt eine Platzwunde und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Er war auch am Mittwoch noch dienstunfähig.

Um die Situation unter Kontrolle zu bringen, trafen nach und nach weitere 16 Streifen und Unterstützungskräfte ein. Sie registrierten die Personalien der Anwesenden und nahmen drei Tatverdächtige vorläufig fest. Ein 32-Jähriger wurde erkennungsdienstlich behandelt. Das Wurfgeschoss wurde sichergestellt. Das Kommissariat 25 ermittelt jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung, tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte sowie Landfriedensbruchs. Im vergangenen Jahr wurden 459 Münchner Polizisten im Dienst durch Gewalttäter verletzt - oft "aus dem Nichts heraus", wie Polizeipräsident Hubertus Andrä kürzlich sagte.